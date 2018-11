Al Fla 2018 gli incontri con Paolo Mastri, Lucilio Santoni e Cristina Mosca

Si apre giovedì 8 novembre il Fla – Festival di Libri e Altrecose, che si svolgerà fino a domenica 11 nel capoluogo abruzzese. Nel ricco cartellone del festival, giunto quest’anno alla sedicesima edizione e organizzato da Mente Locale di Vincenzo D’Aquino con la direzione artistica di Luca Sofri, tre gli incontri con gli autori della casa editrice Ianieri inseriti nella sezione Abruzzo L.O.C. (Letteratura di Origine Controllata). I tre eventi sono a ingresso libero.



Si parte giovedì 8 (Casa d’Annunzio, ore 16) con Paolo Mastri, responsabile della redazione pescarese de “Il Messaggero”, che presenterà il suo primo romanzo, “Tutto così in fretta”, con la giornalista Daniela Senepa. A poche ore dal rapimento di Aldo Moro l’omicidio di un magistrato sconvolge la città di Pescara: in “Tutto così in fretta” la storia della città nel suo pieno boom economico e la storia politica della Nazione si intrecciano, tra trame occulte e dietrologie degli anni di piombo, tra finzione narrativa e strategia del terrore. Mastri, attingendo dai documenti della commissione bicamerale d’inchiesta sul rapimento e l’omicidio di Aldo Moro, si confronta con quei cinquantacinque giorni che cambiarono la storia d’Italia, quegli anni di piombo in cui l’Italia repubblicana, in cui tutti, persero l’innocenza.



Sempre giovedì 8 (Casa d’Annunzio, ore 18) appuntamento con Lucilio Santoni, autore del libro “Dal mare l’amore”. Ne parlerà con Filippo La Porta. Partendo da un racconto di Oscar Wilde, Santoni opera quello che in musica si chiamerebbe un “completo riarrangiamento”, al fine di adattare la narrazione ai nuovi gusti del lettore moderno. Una favola per tutti, adulti e ragazzi. Una storia d’amore oltre le barriere e le differenze, fra un Pescatore e una Sirena. Il tutto affidato al potere dell’immaginazione e al grande valore di liberazione che può raggiungere la parola.



Sabato 10 novembre (Bagno Borbonico - Museo delle Genti, ore 21) presentazione e reading del romanzo “Con la pelle ascolto” di Cristina Mosca. Con Cristina Mosca, Paolo Fiorucci e Domenico Gialloreto. Elena e Alma, le protagoniste di “Con la pelle ascolto”, sono sorelle. Il loro rapporto è conflittuale, in una continua tensione di amore-odio, competizione e comprensione, a tratti di lontananza. Quando ormai sono rassegnate al silenzio come unico rumore di fondo delle loro individualità, scopriranno un nuovo modo di comunicare: ascoltarsi.