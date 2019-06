'Il fiume e la memoria' taglia il traguardo della XVIII edizione

Torna il Festival de “Il Fiume e la Memoria” nel tradizionale scenario del centro storico di Pescara. Dal 15 al 21 luglio si rinnova un appuntamento classico nel panorama culturale del capoluogo adriatico, 7 giorni di spettacoli, proiezioni, incontri nei quali, mai come in questa edizione 2019, il tema centrale sarà la memoria.

Direttore artistico è Milo Vallone. Il festival tornerà a produrre spettacoli teatrali di spessore, uno dei quali sarà proposto in anteprima nazionale proprio nei giorni de “Il fiume e la memoria”, prima di affrontare un importante tour per tutta italia. Inoltre, in collaborazione con la fondazione che porta il suo nome e in occasione del decimo anniversario della sua morte, è previsto anche un omaggio al professor Luciano Russi, indimenticato rettore dell’università di teramo.

La kermesse si chiuderà con un evento speciale dedicato ai 50 anni dall’allunaggio. Ampio spazio, come da tradizione, anche alle realtà artistiche locali con esposizioni e reading. Lo scopo è quello di confermarsi, dopo anni difficili, come evento di riferimento nell’offerta culturale di Pescara.

Gli artisti che vorranno candidarsi devono mandare una mail a info@ilfiumeelamemoria.com.