La Fidas festeggia l’8 marzo con un pensiero speciale per le sue donatrici

“Essere donna è un dono bellissimo, Fidas vuole ricordartelo”, con queste parole l’associazione pescarese di donatori di sangue accoglierà nella giornata dell’8 marzo le sue donatrici. Afferma la presidente Anna Di Carlo:

“Le donne spendono larga parte della propria vita a prendersi cura degli altri: mettono spesso al primo posto la famiglia e gli affetti e poi pensano a loro stesse, nel caso delle donne donatrici questo sentimento altruistico diventa universale. È proprio per questo motivo che in momenti speciali come l’8 marzo vogliamo coccolare le nostre donatrici e regalare loro un po’ di tempo da dedicare al proprio benessere”.