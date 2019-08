Primo "Festival della Psicologia" al Pala Dean Martin, il programma

Altrapsicologia presenta il primo Festival della Psicologia in Abruzzo, in programma al Pala Dean Martin di Montesilvano il 5, 6 e 8 settembre. Saranno 3 giorni ricchi di eventi, esperienze, condivisioni, risate, commozione e tanto tanto altro. Ci saranno ospiti d’eccezione, momenti di Teatro, Narrazione, Arte, Cultura, Spettacolo, Anima, Mente e Corpo

PROGRAMMA

‪Giovedì 5 settembre‬



10 - 13 Apertura del Festival, Saluti istituzionali. Incontro “GENITORI E ADOLESCENTI TRA REGOLE E AMORE - istruzioni per l’uso” con Sergio Di Sano Ricercatore presso l’Università D’Annunzio di Chieti, Ernesto Albanello Psicoterapeuta, AnnaPaola Santucci Psicoterapeuta. Modera Cinzia D’Amico Psicoterapeuta



16 - 18 Incontro “L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELLE PAROLE” di Tiziana Di Gregorio Psicologa e Cinzia D’Intino Psicologa - Medea@ Onlus



16 - 18 Laboratorio “CREATIVITÀ, SENSIBILITÀ e QUALITÀ SPORTIVE. Metodi e strumenti di applicazione” di Margherita Sassi, psicoterapeuta, psicologa dello sport e Daniela Fonte, Psicoterapeuta (massimo 20 partecipanti) è gradita la prenotazione



16:30 - 17:30 Laboratorio “GIOCHIAMO INSIEME” di Carmen Mazza - Museo Errante - e Berardino D’Onofrio - Asilo nido DaDino (massimo 10 bambini) è gradita la prenotazione



18 - 20 Incontro “API, CICOGNE E SMARTPHONE : laboratorio di educazione alla sessualità per genitori digitali” di Davide Silvestri Psicologo, Sessuologo e Valentina Di Simone Psicologa, Sessuologa



18 - 20 Incontro esperienziale “OLTRE LA MENTE DUALE. BIOTRANSENERGETICA : le forze archetipiche del sé” di Mizar Specchio Psicologa



Venerdì 6 settembre



9:30 - 11:30 laboratorio “IN-CRESCENDO” di Ortensia Posa, Psicologa, Musicoterapeuta (massimo 20 partecipanti) è gradita la prenotazione ‬



9:30 - 11:30 Laboratorio "INCONTRARSI E RITROVARSI ATTRAVERSO LE IMMAGINI ONIRICHE. Sessione dimostrativa di Psicodramma Analitico archetipico” di Doris Berardinucci Psicoterapeuta



11:30 - 13:30 Incontro “AUTOSTIMA-TI” di Angelo Collevecchio Psicoterapeuta



11:30 - 13:30‬ Laboratorio “QUADRI DI FAMIGLIA” di Elisa Tracanna, Psicoterapeuta



15:30 - 17:30‬ Laboratorio “VIBRARE IN RELAZIONE” di Elisabetta Vespasiani e Monica Ventura, Psicoterapeute



15:30 - 17:30 Presentazione del libro “LA GUIDA ARCOBALENO - tutto ciò che devi sapere sul mondo LGBT+” con Paola Biondi Psicoterapeuta e Davide Silvestri Psicologo Sessuologo.



18 - 20 Laboratorio “ANSIA E ATTACCHI DI PANICO, CHE FARE?” di Alina Buonadonna, Psicoterapeuta



18 - 20 Laboratorio "DOVE SEI TU - presenza e distanza nella relazione” di Laura Virgili, Psicoterapeuta



21:00 Spettacolo Teatrale “MAJA STORIE DI DONNE DALLA MAIELLA AL GRANSASSO” di Francesca Camilla D’Amico - Bradamante Teatro‬



domenica 8 settembre



9:30 - 10:30 Incontro “TAI CHI CHUAN: la relazione costruttiva di mente, corpo ed emozione" maestro Marco Morena



10:30 - 12:30 Presentazione del Libro “L’AMORE SI MOLTIPLICA” di e con The Pozzoli’s Family



11:30 - 13:30 Laboratorio “SBLOCCHI EMOTIVI - esprimere le emozioni” di Fabio Cieri Psicoterapeuta



15:30 - 17:30 Presentazione di “POETICAMENTE quando poesia, psicologia, arte e musica si incontrano” + laboratorio di Psicopoesia e Scrittura Emotiva” di Chiara Ballone Psicologa Clinica e della Salute, Scrittrice. È gradita la prenotazione per il laboratorio



15:30 - 17:30 Laboratorio “LA BOTTEGA DEI SOGNI” di Cinzia D’Amico, Psicoterapeuta (massimo 20 partecipanti) è gradita la prenotazione



15:30 - 17:30 Incontro esperienziale “LE STELLE SONO DIVERSAMENTE LUMINOSE: questione di prospettiva” di Fabio Gardelli Psicoterapeuta e Nicolina Capuano Psicologa



18 - 20 Laboratorio “MINDFUL-SEX

Esercizi di Mindfulness e tecniche psicorporee per migliorare la propria vita sessuale” di

Silvia Di Tommaso Psicoterapeuta e Sessuologa Clinica



18- 20 Incontro “CIBO ED EMOZIONI. Il BENESSERE TRA MENTE E CORPO” con Anna De Antoni Medico, Emiliana Finizii Psicologa, Claudio Patacca Nutrizionista



Durante il Festival avrete la possibilità di ammirare la mostra permanente dell’Artista FRANCESCA PANETTA e del fotografo DOMENICO MARCONE