Festival nazionale del disegno 2019, anche nell’area vestina una “festa a colori”

In occasione del Festival nazionale del disegno 2019, il Rotary Club Vestini organizza la seconda edizione di “Penne a Colori – Realizza il disegno che desideri”, l’evento sarà gratuito e adatto a tutti: bambini, adolescenti, adulti, chi ama disegnare e chi è convinto di non saperlo fare.

La prima tappa si svolgerà il 5 ottobre dalle 15.30 alle 19 nella Biblioteca Comunale di Penne. L’iniziativa proseguirà il giorno dopo, 6 ottobre, dalle 9.30 alle 13 nel Palazzo della Cultura di Pianella e si concluderà alla Mediateca di Moscufo, dalle 16 alle 19.

La finalità delle due giornate è di far riscoprire l’importanza del disegno non solo come attività ludica ma come strumento di apprendimento, condivisione e di invenzione. Il format di ogni tappa sarà sempre lo stesso. Nelle aree dedicate al disegno saranno allestiti tavoli con tutto l’occorrente necessario per disegnare e colorare (fogli, matite, pennarelli, pastelli, cere, tempere ed acquerelli, e non solo).

Per agevolare la condivisione nella realizzazione dei disegni insieme saranno coinvolti i professori di disegno e gli studenti degli Istituti Scolastici del territorio. Alla partecipazione dell’evento saranno invitati anche artisti locali che si uniranno ai partecipanti nella creazione di queste piccole opere d’arte e, se desiderano, potranno portare una o due opere (muniti di cavalletto) che insieme ai disegni realizzati durante la giornata, formeranno una vera e propria “galleria espositiva temporanea”.

Per rendere l’iniziativa ancora più suggestiva e gratificante, i disegni man mano completati dai partecipanti, saranno appesi su appositi supporti. Alla fine dell’iniziativa, i partecipanti potranno lasciare il proprio disegno al Club Rotary Vestini che li utilizzerà per realizzare un e-book a fini benefici.