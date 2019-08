Festa in onore di San Donato, le modifiche alla viabilità

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Donato, santo patrono della chiesa di San Donato, l'amministrazione ha deciso di modificare la viabilità nella zona nella giornata di domenica 11 agosto istituendo il divieto di transito su un tratto di strada di Colle San Donato, per la precisione tra via San Donato e Strada Colle Renazzo, dalle ore 17 alle ore 22.

Viene demandato al comitato organizzatore dell’evento il posizionamento di “New Jersey” in corrispondenza degli incroci stradali. Il collocamento di questi manufatti dovrà consentire l’agevole transito di eventuali mezzi di soccorso.