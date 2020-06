Festa del Solstizio d'estate a San Silvestro Colli

Martedì 23 giugno dalle 18 alle 22.30, a San Silvestro, "Notte di mezza estate: festa di San Giovanni" con cerimonia dell'acqua e del fuoco. Appuntamento all'Albero della Vita. Prenotazione obbligatoria: 347-7325265 - 349-8160201.

"Sin dai tempi più remoti - afferma Mira Nadia Di Michele - il giorno del solstizio veniva celebrato con cerimonie sia religiose che pagane da parte delle popolazioni antiche che erano estremamente legate ai ritmi della terra. Oggi purtroppo nella nostra epoca super-tecnologica abbiamo dimenticato di dedicare al pianeta e alla natura quell'attenzione che per le culture antiche era prioritaria. La terra era per loro fonte di vita, da essa traevano sostentamento e riparo, e per questo veniva celebrata con ossequiosa religiosità. Sono convinta che ci debba essere un'educazione al riprendere il contatto con alcune tradizioni legate alla terra e i suoi cicli... festeggiarne i passaggi... ringraziare e restituire".

E ancora: "In un luogo magico a contatto con la natura festeggeremo il solstizio d'estate, chiamato anche 'Notte di mezza estate' o 'Notte di San Giovanni'. È il passaggio più magico dell'anno, celebrato da varie culture in ogni parte del mondo, ognuna con la propria ritualità e tradizione. Avremo il piacere di condurvi in un ritorno alle tradizioni antiche celebrando, in un clima di festa, riti e usanze popolari di un tempo magico ormai dimenticato".

Cose da portare:

- 1 candelina tea light

- 1 barattolo medio-piccolo di vetro con tappo (o bottiglietta)

- piccolo plaid e maglioncino (siamo all'aperto)

- nastrini colorati

- cibo per la cena da condividere insieme attorno al fuoco

- abbigliamento comodo