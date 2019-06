Festa della Santissima Trinità a Popoli: il programma

Questo fine settimana si terrà la festa della Santissima Trinità a Popoli, in particolar modo domenica 16 giugno:

alle 17:30 verrà celebrata la Santa Messa, presieduta dal vescovo Mons. Michele Fusco

alle 18:30 si terrà la solenne processione che ospiterà le confraternite d'Abruzzo

L'importanza dell'evento è legata alla forte tradizione abruzzese e popolese che da sempre sente il richiamo di una decisa religiosità rispetto alla propria terra e alle proprie abitudini. Inoltre, così come richiama allo spirito religioso, tanto altro è legato a quello storico: l'ospedale di Popoli, dedicato proprio alla Santissima Trinità, venne fondato nel 1500.

Una radice storica molto importante che rimarca l'essenzialità di un riferimento ospedaliero come questo il quale, da secoli, ha rappresentato una sicurezza per la gente di tutto Abruzzo.

L'evento religioso si tiene ogni cinque anni grazie all'impegno e alla dedizione di cittadini e religiosi.

Importante come simbolo è la statua della S.S. Trinità - opera di scuola napoletana - presente nell'ononima chiesa (1712).