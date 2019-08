Festa in onore dei Santi Antonio e Pancrazio a Manoppello Scalo: sono diversi gli appuntamenti previsti, dalle celebrazioni religiose al ricco programma civile. Si parte da quello per i fedeli con la Novena ogni giorno da mercoledì 28 agosto a venerdì 6 settembre alle ore 18.30, quindi venerdì 6 per Sant’Antonio Messe alle 8.30 e 18.30; sabato 7 settembre per Maria Santissima Messa alle 8.30, 10.30 e 18.30 così come per San Pancrazio alle 8.30, 10.30 e 18,30. Nel corso dell’ultima celebrazione da Piazza Zambra seguirà la solenne Processione per le vie del paese.

Per il programma civile, invece, fulcro degli eventi sarà il concerto di Roby Facchinetti del 7 settembre alle 21,30.

PROGRAMMA

Venerdì 6 settembre festa di Sant’Antonio

17 Animazione e gonfiabili Peter Pan con Bing, Unicornoe LOL in Piazza Zambra

19 Guferia, spettacolo di rapaci in Piazza Zambra

21.30 Tribute Band Jovanotti “Pensieri Positivi”

Sabato 7 settembre festa Maria Santissima

21.30 Concerto di Roby Facchinetti “Inseguendo la Mia Musica”

Domenica 8 settembre festa di S. Pancrazio