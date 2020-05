A Loreto Aprutino torna la festa di San Zopito Martire: sarà visibile in streaming su Facebook. Appuntamento domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno.

«Più che una festa - ha dichiarato il sindaco Gabriele Starinieri -​ sarà una funzione religiosa che dovrà essere raccolta e dedicata a chi ha lottato e a chi non c’è più, ma anche un momento simbolico per non perdere le nostre tradizioni».