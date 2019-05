Festeggiamenti in onore di San Zopito a Loreto, gran finale con Uccio De Santis

Festeggiamenti in onore di San Zopito a Loreto Aprutino dall'8 al 10 giugno. Gran finale con lo spettacolo di Uccio De Santis (foto). Ecco il programma:



Sabato 8 giugno

ore 17:00 Santa Messa

(Chiesa di San Pietro)

ore 18:00

partenza dalla Chiesa Madonna delle Grazie in C.da Fiorano

"RIEVOCAZIONE STORICA DELLA TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE DI SAN ZOPITO"

con l'evento dell'inginocchiamento del BUE in Via della Fornace.

ore 20:30

Riconoscimento della qualifica di ATTIVITÀ STORICA di Loreto

ore 21:30

Orchestra da ballo

"CUORE ITALIANO"



Domenica 9 giugno Pentecoste

ore 10:00

Santa Messa - San Pietro

ore 10:00

Rievocazione de

"Il RITORNO dei VETTURALI e del BUE di SAN ZOPITO"

ore 11:00

BENEDIZIONE dei

"VETTURALI" e del "BUE"

Chiesa di San Pietro

ore 12:00

Incontro dei VETTURALI e del BUE in piazza Garibaldi

ore 19:00

Premiazione del disegno più bello della mostra

"te lo dico con un disegno"

a cura dei ragazzi dell'istituto Comprensivo di Loreto.

ore 21:30

Cover Band

LE ORME DEI POOH



Lunedì 10 giugno Festa di San Zopito

ore 08:00 - 10:00

Sante Messe - San Pietro

ore 09:00

Mattinee musicale della

BANDA Città di ELICE

ore 18:00

SANTA MESSA

ore 19:00

PROCESSIONE con la RELIQUIA di SAN ZOPITO

accompagnato dalla Banda di Elice

ore 20:00 inginocchiamento del BUE

ore 21:30

Spettacolo di

UCCIO DE SANTIS

ore 24:00

ESTRAZIONE della LOTTERIA



Nelle tre giornate di festa:

MOSTRA FOTOGRAFICA

"LORETO in un CLICK"

a cura dei fotografi in erba dell'istituto Comprensivo di Loreto e della docente Ida Baldassarre

a seguire MOSTRA dei DISEGNI a cura dell'Istituto comprensivo "TE LO DICO CON UN DISEGNO", la Festa di San Zopito vista dai bambini



In Largo Unità d'Italia e Giardino delle Monache:

CENA del SABATO e PRANZO della DOMENICA a cura dell'Ass. CentroXCentro Storico in collaborazione con il ristorante CONVIVO GIRASOLE