Festa della Madonna dei Sette Dolori, il programma dell'edizione 2019

Torna come consuetudine la festa della Madonna dei Sette Dolori. Per l'edizione 2019 l'appuntamento è dal 31 maggio al 4 giugno. In calendario celebrazioni religiose e momenti musicali, con il clou lunedì 3 quando ci sarà il concerto di Luca Barbarossa. Di seguito il programma completo:

Venerdi 31 giugno

18:00 - Esposizione della Statua della Madonna e riflessione spirituale del M. Rev. Parroco P. Vincenzo di Marcoberardino

18:30 - 20:00 - Sante Messe

21:00 - Orchestra spettacolo Walter Montanaro e i Ragazzi del Cuore

Sabato 1 giugno

6:00 - 7:30 - 8:15 - 9:00 - 10:00 - 11:00 - Sante Messe

15:30 - Ora di Adorazione Eucaristica

16:30 - Benedizione degli ammalati impartite dal M. Rev. Padre Guglielmo Alimonti

18:30 - 20:00 - Sante Messe

21:30 - Spettacolo Musicale Big Years Musica anni '60 e '70

Domenica 2 giugno

6:30 - 8:00 - 9:30 - 10:45 - 12:00 - Sante Messe

16:30 - Santa Messa

17:30 - Santa Messa solenne celebrata da Sua Ecc. Rev.ma Mons. TOMMASO VALENTINETTI

18:30 - Processione con la statua della Madonna

20:00 - Santa Messa

9:00 - 20:00 - Esibizione per le vie Parrocchia del Complesso bandistico Città di Penne

21:00 - Spettacolo musicale Il Re degli ignoranti Celentano tribute show

Lunedì 3 giugno

6:00 - 7:30 - 9:00 - 10:00 - Sante Messe

17:00 - Santa Messa

18:30 - Santa Messa celebrata dal M. Rev. P. Prov. dei Frati Cappuccini NICOLA GALASSO

21:00 - Quartiere estate - Luca Barbarossa - Concerto organizzato dall'Assessorato al Turismo e ai granti eventi del Comune di Pescara

23:45 - Estrazione della Lotteria

Martedì 4 giugno

6:00 - 7:30 - 9:00 - 10:00 - 17:00 - Sante Messe

18:30 - Santa Messa di Ringraziamento e reposizione della Statua della Madonna