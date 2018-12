Festa dell'8 dicembre, gli eventi del Comune per l'Immacolata Concezione

Tutto pronto a Pescara per la festa dell'8 dicembre. Sono tanti gli eventi del Comune per celebrare l'Immacolata Concezione. Il comico ‘Nduccio (foto) sarà al mercato di via dei Bastioni dalle 10 alle 13.

In centro ci sarà l’accensione delle luminarie tradizionali e, contestualmente, l'avvio della terza edizione di Luci d’Artista. Non mancheranno sfilate, mascotte e festa per le vie.

Nel Centro Commerciale Naturale ci sarà il Pescara Christmas Festival, che comincera' con la parata dei Babbi Natale. Gireranno per la città le marching band in stile americano, con diverse postazioni musicali, senza contare l'animazione e l'intrattenimento per grandi e piccini.

Ci saranno spettacoli di moda in piazza Muzii: il Xmas Market Fashion Show animerà il mercato con sfilate speciali, anche quelle che coinvolgeranno mamme e figli per promuovere una particolare linea di moda. Non mancheranno artisti di strada, performance con il fuoco e ledwall in tutta la piazza.