Festa di Halloween a Pescara Vecchia: il programma

Per la notte di Halloween a Pescara Vecchia una presenza sempre di impatto scenico e piena di fascino:

• 2 Led man su trampoli

• 2 Sputa fuoco su trampoli

Gli artisti di strada saranno presenti per la serata di Halloween sul percorso di via delle Caserme con momenti di intrattenimento di forte impatto scenico. Corso Manthonè per Halloween esce fuori dagli schemi, per una serata dedicata completamente all'arte.

Pittori, scrittori, musicisti e cantanti animeranno la notte più paurosa con il loro contributo artistico. Direzione artistica Acquaviva Agency, per l'assessorato al Turismo e Grandi Eventi Alfredo Cremonese - Comune di Pescara; info: 3357551493.