A Montesilvano si celebra la festa del gatto nero

Domenica 17 novembre, in barba alla superstizioni e alle credulità popolari, il Dog Village aderisce alla giornata internazionale del gatto nero proponendo la "Black Cats Appreciation Day".

La data della ricorrenza non è affatto causale. E così domenica 17 si celebrerà anche a Montesilvano la festa del gatto nero. Una maniera per sfatare pregiudizi e superstizioni attribuite alla sfortuna che questo esemplare felino si pensa possa trasmettere. Nero, dunque visto con accezione negativa. Chiaro esempio di discriminazione che purtroppo si riscontra anche tra gli esseri umani.

La giornata ha lo scopo di sconfiggere l'ignoranza e questa strana forma di razzismo animale. Anche se poi, non tutto il mondo è paese. In Inghilterra, ad esempio, i gatti dal manto nero sono visti come portafortuna.

I visitatori del parco potranno approfittare del servizio gratuito offerto dal responsabile veterinario della struttura, Barbara Fellini. Ci saranno allestimenti di stand dedicati alle adozioni, giochi, animazione e laboratori dove si potranno realizzare cucce e tiragraffi. I bambini, con una spesa minima, potranno partecipare a "Officina Time", un laboratorio didattico coordinato da Antonella Corneli.

L'ironia è garantita con la lettura del libro "Gatto sfigato" di Massimiliano Frezzato. Ospite della manifestazione, la famosa gattofila Ilaria Alexandris che illustrerà i segreti per una felice convivenza e un positivo rapporto uomo-gatto. Nel pomeriggio la benedizione dei gatti impartita da don Emilio Lonzi e la premiazione del gatto più nero. Info 366/3014436.