La “Festa delle famiglie” al Parco D’Avalos di Pescara

Venerdì 27 settembre sarà la “Festa delle famiglie”, al Parco D'Avalos, ad aprire il “Mese dell’Affido e dell’Accoglienza”. Ingresso gratuito.

L’evento, organizzato dall’Equipe Territoriale per l’Adozione e Affidamento familiare del Comune di Pescara in collaborazione con Enti e associazioni del territorio, vuole implementare la sensibilizzazione e la promozione sulle tematiche dell’Affido Familiare, dell’Adozione e più in generale sul tema dell’Accoglienza.