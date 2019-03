Festa della donna, Fidapa Portanuova dona un rametto di mimosa alle neo mamme

Le socie della Fidapa Pescara Portanuova doneranno un ramoscello di mimosa alle donne e ai nuovi nati nel reparto di Ostetricia e Ginecologia di Pescara venerdì 8 marzo in occasione della giornata internazionale della donna.

"L'iniziativa - si legge in una nota - è volta a sensibilizzare le neo mamme e incoraggiarle nel difficile compito educativo che le aspetta. Il rametto di mimosa vuole essere un simbolico messaggio per sollecitare, tra i molteplici valori che ogni genitore è tenuto a trasmettere ai propri figli, quel rispetto di genere che deve accompagnarli fin dalla più tenera età. A distanza di anni, non si può continuare a parlare di violenza, femminicidi, discriminazioni, senza intervenire alla base e consolidare quei valori etici che rendono la società più giusta ed equa".