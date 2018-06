Torna la Festa della Montesilvanesità, appuntamento davanti Palazzo Baldoni

Al via la seconda Festa della Montesilvanesità, l’evento dedicato alla Montesilvano di una volta organizzato da Sergio Agostinone e Renato Petra e inserito in FestEstiva 2018, il cartellone eventi dell’estate. Da sabato 30 giugno fino a lunedì 2 luglio, per tre giorni, sarà possibile fare un salto indietro nel tempo tra gli usi e i costumi di una volta.

L’inaugurazione, alle 19, sarà affidata alla Mostra della Montesilvanesità, l’esposizione fotografica giunta alla terza edizione, che ha rappresentato la fiamma che ha alimentato la festa. In mostra saranno circa 230 fotografie raffiguranti "Coppie storiche", "Le femmene de na vote", "L'ummn de na vote" e "La Pallavolo".

Alle 19:30 si terrà “La corrida dei Bambini" e poi alle 21 “La Filarmornica di Moscufo” si esibirà in concerto insieme al tenore Nunzio Fazzini. Domenica 1° luglio alle 19,30 saliranno in passerella le "Spose senza tempo".

Le ragazze di oggi indosseranno gli abiti da sposa degli anni ’60 e ’70. A seguire si terrà lo spettacolo dell’orchestra liscio "Magiche emozioni" e la premiazione di 3 donne Montesilvanesi, Anna Amicone, Germana Pincione e Tina Troia che hanno contribuito a scrivere la storia della città. Infine il 2 luglio si esibirà l’orchestra Tequila e Montepulciano Band.