Torna la "Festa degli animali" al Parco della Libertà di Montesilvano

Un'intera giornata di festa a Montesilvano, dove ha sede il canile municipale. Domenica 6 ottobre si terrà la "Festa degli animali 2019" organizzata dal Dog Village con l'alto patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara, Asl, Ordine dei Veterinari, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, Centro Servizi per il Volontariato e dei comuni di Pescara, Montesilvano, Cappelle, Collecorvino, Moscufo, Picciano, Loreto Aprutino e Cepagatti.

Saranno presenti alla manifestazione anche Legambiente, Arci, Tutela Diritti Animali e Centro Zoè, con il sostegno della Coop Alleanza 3.0.

“Quest’anno la manifestazione sarà particolarmente importante - rivela la guardia zoofila Carmelita Bellini - perché ci saranno i festeggiamenti del ventennale del canile, con visite guidate a un canile di riferimento nazionale per il Ministero. La gestione del Dog Village è oggetto di studio da parte di delegazioni estere e la nostra tipologia di conduzione della struttura viene presa come spunto in importanti congressi internazionali di veterinaria".