Alla Feltrinelli 'Il fastello della mirra', autobiografia di Gabriele D'Annunzio

'Il fastello della mirra' è pubblicato da Bibliotheka. Angelo Piero Cappello dialoghera' con Dante Marianacci e con Andrea Lombardinilo. Ingresso libero.

Gabriele d'Annunzio è stato, in vita e dopo, uno dei protagonisti più contestati, amati e detestati della letteratura italiana del Novecento. La sua vita è circondata da un alone di leggenda che, più che un divo della poesia, ne fa un mito del secolo breve. Il Poeta pescarese non pubblicò mai, in vita, una autobiografia.

Solo nel 2004, infatti, conservata gelosamente negli Archivi del Vittoriale degli Italiani, fu rinvenuta una bozza di stampa di un'antologia autobiografica intitolata 'Il fastello della mirra'.