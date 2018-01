“Felici perché amati – La gioia dei figli di Dio”, all’Aurum il nuovo libro di padre Antenucci 

Martedì 30 gennaio, alle ore 21 presso l’Aurum a Pescara, verrà presentato il nuovo libro scritto da frate Emiliano Antenucci, “Felici perché amati - La gioia dei figli di Dio” (Effatà Editrice).

Interverrà il prof. Ezio Sciarra, già Preside della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

“Felici perché amati - La gioia dei figli di Dio” è l’ultimo volume scritto da padre Antenucci, autore tra l’altro de “Il cammino del silenzio”, oggetto di un cordiale incontro con papa Francesco il 22 novembre scorso in Piazza San Pietro a Roma.

"I cristiani non devono essere felici per marketing - sintetizza Padre Emiliano - o per fare pubblicità al loro credo o per vendere un prodotto, oppure per ottenere voti e consenso popolar. Le felicità, per i cristiani, non viene da una tecnica della mente, del corpo o del cuore per stare bene. Si è felici se ci si sente profondamente dentro di sé amati da Dio, che è la fonte, la sorgente, l’origine della vera felicità. Lo scopo di questo libro è rendere più felice chi lo legge. Felici perché amati: questo rende felici noi e tutte le persone che incontriamo ogni giorno".