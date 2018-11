L'esordio letterario di Federica Fusco, allo Spazio Matta la prima presentazione

Si intitola Dove volano gli asini ed è l’esordio letterario di Federica Fusco, giornalista pescarese vincitrice del Premio Polidoro.

La prima presentazione è annunciata per sabato 24 novembre, ingresso libero. Modera Antimo Amore (giornalista Rai Abruzzo). È prevista anche la partecipazione dell’attrice Monica Ciarcelluti per le letture ad alta voce di alcuni passi del testo.

Come nasce questo libro?

“Tutto parte da un viaggio di qualche anno fa - racconta l’autrice - in Africa, dove ero tornata con Angelo Rosato e la sua Progetto Etiopia Onlus Lanciano. Ero coinvolta come ufficio stampa, per dare risalto all'apertura di una scuola costruita grazie ai fondi raccolti. Una buona notizia! Alla fine dell’esperienza mi sono ritrovata con immagini, volti, sapori che non riuscivo a dimenticare. Ho lasciato decantare tutto, senza fretta. Di tanto in tanto mi sono messa a scrivere quello che ricordavo e un bel giorno, con grande sorpresa, mi sono accorta che stava venendo fuori un libro, un libro di narrativa”.

Dove volano gli asini, infatti, non è un diario di bordo, né un semplice resoconto. È un libro fuori dal comune, sorprendente, che in un centinaio di pagine unisce cronaca e letteratura scardinando ogni regola: “Non è stato facile, da giornalista, lasciarmi andare all’invenzione - aggiunge Federica Fusco - eppure, una volta rotto il ghiaccio, mi sono divertita molto a mischiare esperienze vere con altre verosimili o impossibili. Per una volta, ho chiesto ai fatti di fare spazio alla fantasia”.

È in questo modo che il libro si popola di asini che volano, frati che pregano, ballerine e uno steward che predice il futuro. Lo stesso Fabrizio Bosso - che firma le note di copertina - ne parla come di un testo bellissimo, minuzioso, fresco in grado di restituire immagini favolose nel vero senso della parola. Immagini sospese a mezz’aria tra realtà e fantasia, come la luna tra la terra e il cielo. Protagonista, insieme con Luciano Biondini, del concerto di inaugurazione, il noto jazzista torinese ha condiviso il viaggio a fianco dell’autrice.

Edito dalla casa editrice Il Viandante, Dove volano gli asini inaugura la collana Libera. Questo il commento dell’editore, Arturo Bernava:

“Sono molto orgoglioso di aver pubblicato un libro che rompe i soliti schemi. Un libro coraggioso, la cui musicalità permea le corde del lettore e lo cattura sino all'ultima pagina. Brava Federica!”.

L'opera, inoltre, è corredata da 14 foto scattate dall'autrice: i lettori più audaci potranno provare ad accoppiare un’immagine ad un capitolo. Dove volano gli asini costa 12 euro.