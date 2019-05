La fattoria nel Parco della Libertà, a Montesilvano la grande festa della transumanza abruzzese

Domenica 2 giugno sarà l’occasione per riscoprire pratiche e protagonisti dell’antica arte della transumanza abruzzese, attraverso laboratori didattici e giochi tematici che coinvolgono insieme bambini e adulti, in attività artistiche, musicali e pratiche yoga, che consentiranno, anche di valorizzare il ns. territorio.

“Una domenica come in campagna, nel cuore di Montesilvano. Il Dog Village, gestore del Parco della Libertà - precisa il Vice PresidenteCristina Feriozzi - ha accolto ben volentieri la proposta dell'associazione Vivere l'Abruzzo, di realizzare, in collaborazione con La Compagnia della Pescara, l’associazione culturale I Colori del territorio e l’associazione I Custodi-Cane da pastore abruzzese,una intera giornata tutta dedicata al mondo della fattoria. È un occasione per far conoscere a tanti bambini e alle loro famiglie e a tutti i curiosi, una porzione di mondo rurale spesso sconosciuta. I bimbi soprattutto confondono facilmente pecora e capretta, ne hanno un'idea confusa, né sono consapevoli da come da essi si ricavi il latte e poi il formaggio. Stand a tema e un ricco ventaglio di laboratori arricchirà la giornata. Saranno rappresentate le pratiche più tradizionali, ancora rispettose degli animali, lontano dalle pratiche intensive che costituiscono l'aberrazione dello sfruttamento animale i cui ritorni negativi si ripercuotono su tutta la società. Una giornata per conoscere, riflettere, porsi domande sulle tradizioni contadine, la condizione animale, le possibilità di un nuovo patto tra esigenze umane e vita animale”.