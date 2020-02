Fabio Valerio Maiorano parla di "Gabriele d'Annunzio Principe di Montenevoso"

Venerdì 21 febbraio alle ore 17, nella sede di Italia Nostra - Pescara, incontro con il consigliere della Deputazione abruzzese di storia patria ed esperto di araldica, Maiorano, che illustrerà un suo saggio su “Gabriele d'Annunzio Principe di Montenevoso”. Ingresso libero. Ecco cosa si legge in una nota:

"L'intervento ha un interesse in gran parte "araldico" in quanto verte in modo preponderante sullo scambio epistolare tra d'Annunzio e Mussolini per il riconoscimento del titolo nobiliare e, naturalmente, sull'analisi dello stemma principesco e delle sue simbologie".