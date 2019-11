Caressa presenta al Fla "Sono tutte finali, la vita è una partita che tutti possono vincere"

Se il calcio riesce ad appassionare milioni di tifosi in tutto il mondo, unendo culture e latitudini così differenti, è perché, più di ogni altro sport, sa imbastire storie e creare leggende, evocare imprese gloriose e rovesci epocali, coniugare impeto e razionalità, condensare genio e sacrificio. Perché fa discutere ragazzini e pensionati, imprenditori e operai. Il calcio ci insegna che ci sono situazioni che non si possono controllare e altre, invece, che dipendono dal nostro impegno e dalla nostra motivazione; che la prodezza del singolo non può prescindere dalla coesione della squadra; che la teoria è importante solo se possiamo metterla in pratica.



Così Fabio Caressa ci accompagna nel suo "Sono tutte finali. La vita è una partita che tutti possiamo vincere". L’autore, giornalista di Sky Sport, mette in campo l’«undici» ideale per affrontare le sfide più importanti.

Appuntamento venerdì 8 novembre alle ore 17 nello Spazio Matta. Insieme a Caressa ci saranno Mark Karaci e Niccolò Maria Santi. Verrà garantito l'ingresso e l’accesso prioritario a chi possiede il Fullpass: maggiori informazioni a questo link.