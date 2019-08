Successo a Città Sant'Angelo per 'Ex Tempore', il concorso di pittura per amatori

Un'aflluenza maggiore rispetto alle premesse iniziali ha reso l'edizione "Ex Tempore 2019 - Disegnare per conoscere" tra le più riuscite sin qui organizzate dall'associazione culturale "Sogni & Percorsi". felice è stata la scelta di radunare gli appassionati del disegno nel parco Marina di Città Sant'Angelo, grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale e in particolare della consigliera Ernestina Caralla.

Sono stati in totale 40 gli iscritti alla competizione, suddivisi in 3 categorie per fasce d'età e nemmeno il violento acquazzone abbattutosi pochi istanti prima dell'inizio ha fatto desistere i partecipanti. Questo l'elenco dei premiati:

Categoria kids

1° classificato: Valeria Del Castello

2° classificato: Gregory Russo

3° classificato ex Equo: Vincenzo Carpano - Sebastian Messina - Martina Di Stefano