Erri De Luca torna a Pescara, incontro a ingresso gratuito con il noto scrittore

La Fondazione Tiboni e l'associazione Flaiano presentano un incontro pubblico con Erri De Luca che si terrà venerdì 31 maggio alle ore 18 nel teatro Massimo di Pescara.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Lo scrittore napoletano tornerà dunque nella nostra città, in cui mise piede per la prima volta a novembre del 2012 in occasione della sua partecipazione al decimo Fla Festival, che all'epoca si chiamava ancora "Festival delle Letterature".