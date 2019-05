Elisabeth Howard, la vocal coach di Sting, all’Aurum

La donna che ha scaldato le corde vocali di Sting ai Grammy’s Awards del 2007 a Los Angeles, insegnante dei Police e di Lionel Ritchie, terrà un seminario/masterclass di canto giovedì 30 maggio alle 14.30 nella Sala D’Annunzio dell’Aurum di Pescara.

“Si tratta di un’occasione unica e di elevatissimo spessore culturale – dichiara Vincenzo Di Nicolantonio, Vocal Power personal trainer e presidente dell’Accademia Musicale Città di Pianella – vivremo un momento di confronto altamente professionalizzante ma anche di crescita e nuova linfa per il miglioramento. Una masterclass indirizzata a cantanti, coristi, insegnati di canto e a tutti coloro che amano il canto e prendersi cura della voce. Perché la voce è l’espressione di chi siamo e ciò che dobbiamo fare è cantare bene, con potenza, l’essenza della voce”.

“Il camaleonte vocale”, così è soprannominata Elisabeth Howard, per quella tutta sua abilità di spaziare tra l’improvvisazione blues ad arie di opera come soprano di coloratura. Nata a New York da genitori italiani, è riconosciuta in tutto il mondo come esperta insegnante di tecnica vocale per tutti gli stili di canto.

Elizabeth Howard è l’ideatrice deI metodo Vocal Power Singing, un programma step-by-step di allenamento vocale rivoluzionario che produce immediati straordinari risultati permettendo un miglior controllo della voce e una maggior libertà espressiva utile per cantare in ogni stile perché mantiene la voce flessibile, potente e sopratutto sana.

“Spesso crediamo che adottare un ‘metodo’ significhi chiudersi in un ambito limitante – spiega Di Nicolantonio – che comunque le direttive di un metodo comportino l’esistenza di limiti e paletti. Vocal Power invece i paletti semmai li abbatte mostrando ed insegnando cosa sia il canto a 360 gradi, sia dal punto di vista performativo che artistico che di salute delle corde vocali come metodologia sempre aperta al confronto e all’aggiornamento”.

La professoressa Howard ha insegnato le sue tecniche a migliaia di personaggi nel settore dell’industria discografica, televisiva, cinematografica e musical (Broadway) e vanta ad oggi una rete di istruttori Vocal Power autorizzati all’insegnamento del Metodo di Canto Vocal Power a Houston, Texas ed in Brasile. In Italia nel 2007 Anna Gotti fonda l'Accademia Vocal Power Italia organizzando oltre 50 seminari con Elizabeth Howard sul territorio nazionale ed abilitando 55 insegnanti Vocal Power.

“Abbiamo inteso organizzare un incontro teorico-pratico – afferma Alessandra De Luca, presidente dell’Accademia Internazionale della Voce, Vocal Power Center a Pescara – con Elisabeth Howard che è un nome enorme circa la tecnica vocale. Dopo un primo momento seminariale si passerà agli esercizi pratici. L’attrattiva dell’evento è di tipo nazionale. A Pescara convergeranno grandi nomi del canto ma anche semplici amatori perché intendiamo accrescere la cultura del canto e sensibilizzare alla cura della voce come strumento espressivo”.

