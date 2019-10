Einar arriva all'Outlet Città Sant'Angelo Village per sostenere la ricerca

Il 25 ottobre, in occasione dell’evento Star Stickers, la grande raccolta di figurine a sostegno della ricerca per studiare, diagnosticare e curare le malattie genetiche rare, Einar sarà l’ospite d’onore dell’Outlet Città Sant’Angelo Village. Sarà l’occasione, per tutti i fan, di incontrare l’artista e farsi autografare il proprio album di figurine.

Per ottenere le bustine di figurine, i clienti del Città Sant’Angelo Village Outlet dovranno presentare gli scontrini di acquisto all’info point dell’Outlet.

Ogni 10 euro di spesa verrà consegnata loro una bustina contenente le figurine. L’album sarà distribuito gratuitamente e fino ad esaurimento scorte presso l’info point o a fronte di un’offerta libera a una postazione Telethon dislocata all’interno della galleria dell’outlet.

La collection terminerà l’1 dicembre ma, per permettere a tutti di completare l’album, entro Natale, saranno organizzate giornate dedicate allo scambio delle figurine.

Grazie a questa iniziativa i clienti del Città Sant’Angelo Village Outlet potranno supportare le cause sostenute da Fondazione Telethon e Nazionale Italiana Cantanti, in modo giocoso e alternativo.