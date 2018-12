Educazione stradale e civica per 1100 diciottenni di Pescara al pala Rigopiano

L'Avis Comunale e il Comune di Pescara organizzano un evento dedicato ai diciottenni per sensibilizzare sull'educazione stradale e civica, parlando anche della campagna dell'Istituto Superiore di Sanità “La salute viene prima non doping”.

La manifestazione si svolgerà sabato 15 dicembre. Vi parteciperanno circa 1.100 ragazzi.

«Abbiamo voluto fortemente questo progetto», dice il presidente dell'Avis Comunale Pescara, Vincenzo Lattuchella, «perché educare i giovani alla responsabilità perché diventando maggiorenni sono cittadini a tutti gli effetti e dunque rappresentano già il presente e non solo il futuro. Per questo con il Comune abbiamo organizzato questo evento che prevede sia educazione stradale che civica per evitare di assumere atteggiamenti di rischio sia per se stessi che per gli altri. Sensibilizzeremo anche alla tematica della donazione di sangue, sia per le carenze che abbiamo, soprattutto nel periodo estivo, quando aumenta il numero di incidenti stradali e cala il numero dei donatori, che per coinvolgere il maggior numero di giovani nella nostra associazione di volontariato, visto che tra i nostri 1800 associati sono pochi coloro sotto i 30 anni e rischiamo di non avere un ricambio generazionale».