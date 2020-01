Edda Migliori presenta “Cinque racconti e una fiaba” a Penne 

Edda Migliori (nella foto) presenta a Penne il suo libro “Cinque racconti e una fiaba”. Appuntamento sabato 18 gennaio. Dialogherà con l’autrice la giornalista Francesca Di Giuseppe. Ingresso libero.

"Sono davvero felicissima del riscontro che sto ricevendo da chi ha letto il mio libro e dal fermento che si è creato intorno, soprattutto in un lasso di tempo così ristretto, considerando che è uscito solo alcuni mesi fa. Ne prendo atto con grande gioia e orgoglio - spiega Edda Migliori - Sono molto grata ai lettori e a tutti coloro che stanno contribuendo a farlo conoscere in ogni parte d’Italia. Pensare di poter lanciare uno spunto di riflessione, un segno, un germoglio, è per me la soddisfazione più grande".