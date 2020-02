Sabato 29 febbraio alle ore 17 (ingresso libero), a Sorrisi in Città/centro culturale, inaugurazione del progetto "P/Ponti di Parole": quattro pomeriggi di letteratura che ci muove! Si inizia con "E lasciatemi divertire... dal futurismo al poetry slam" ovvero dalle avanguardie letterarie e artistiche del primo '900 fino alle ultime tendenze di poesia performativa.

L'evento è inserito nell'ambito di "Voltapagine fest - letteratura e nuove generazioni" un progetto di promozione della letteratura, organizzato da Ooops! (scuola di scrittura e narrazione):

Così Beniamino Cardines, direttore artistico:

"Ognuno dei quattro pomeriggi di P/Ponti di Parole, avrà un suo programma particolare. Un modo nuovo di presentare e fruire la letteratura, pensandola e presentandola non come qualcosa di statico, piuttosto come cultura in movimento, attraverso performance, letture, laboratori, immagini, artivisive. Cerchiamo di sensibilizzare alla letteratura, il pubblico contemporaneo e le nuove generazioni, cercando un approccio attraverso la crossmedialità dei linguaggi".