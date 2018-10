Domenica di Carta, apertura straordinaria dell’Archivio di Stato

In occasione della Domenica di Carta 2018 si propone un’apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Pescara domenica 14 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, per permettere agli studenti e alla cittadinanza di fruire della possibilità di approfondire, attraverso una visita guidata alla mostra allestita negli spazi espositivi, la conoscenza del momento storico in esame.

Collaborano alla manifestazione l’Associazione Arma Aeronautica, La Società Dalmata di Storia Patria – Roma, il collezionista privato Bruno Di Benedetto.