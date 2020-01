Aperitivo "Diventa la nostra Stella" al Van Der Harst con Silvio Stella nel cuore

Tutto pronto per l'aperitivo "Diventa la nostra Stella" sabato 18 gennaio alle ore 19.30 per aprire la campagna di tesseramento soci 2020 dell'Associazione StellaMia. È gradita la prenotazione.

Con 10 euro si potrà contribuire ai progetti dell'associazione, nata in memoria del fotografo Silvio Stella.

Saremo felici di offrivi l'aperitivo cenato per brindare insieme al nuovo anno - si legge in una nota dell'associazione - Vi aspettiamo numerosi per illuminare il cielo!".