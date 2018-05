"Distopica - anno zero", rassegna di fantascienza al Circolo Aternino

L’associazione culturale Enjoy Progress Pescara e l’assessorato alla cultura del comune di Pescara presentano, nella giornata di sabato 12 maggio, “Distopica – anno zero”, una rassegna di fantascienza che aggrega un gruppo di esperti del settore, in campo letterario, cinematografico, filosofico, attorno ad una serie di temi e argomenti su cui intavolare incontri, proiezioni, dibattiti e conversazioni.

Questi gli ospiti: Riccardo Dal Ferro (youtuber, filosofo e scrittore), Enzo Verrengia (scrittore premiato dall’agenzia spaziale italiana nel 2017), Pino Bruni (esperto di cinema e scrittore), Federica Vicino (scrittrice e docente), Sandro Damiani (medico e divulgatore scientifico), riuniti in un comitato scientifico presieduto dal giornalista Paolo Ferri.

“L'associazione Enjoy Progress Pescara crede in tutte le forme d'arte e cultura – così Giacomo Di Persio, presidente di Enjoy Progress Pescara - Per questo, siamo fermamente convinti che la fantascienza non si presenti come un discorso banale ma come la possibilità per riflettere sul nostro futuro come uomini. Farlo nel contesto pubblico cittadino, assieme alle istituzioni, è un importante messaggio che Pescara lancia come esempio per le altre città”.