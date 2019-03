“I difficili percorsi dell’adolescenza”, se ne parla all’Istituto Tito Acerbo

Venerdì 8 e venerdì 22 marzo si svolgeranno incontri di formazione per docenti e genitori sul tema “I difficili percorsi dell’adolescenza”.

Relatore sarà il dottor Marco Sarchiapone, Professore di Psichiatria al Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute dell’Università degli Studi del Molise, uno dei massimi esperti nel campo della Suicidologia, consulente dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Onu. Il docente guiderà i partecipanti in un percorso di comprensione e prevenzione dei disagi dell’adolescenza.

In particolare l’incontro dell’8 marzo, dal titolo “Quando il bruco pensò che il mondo era finito, si tramutò in farfalla”, sarà incentrato sulle criticità del percorso di crescita dell’adolescenza, sulle tipologie del disagio adolescenziale con la presentazione di dati statistici, sul ruolo della scuola e della famiglia .

L’incontro del 22 marzo sarà invece strutturato come workshop dal titolo “Quando la scuola non ce la fa: limiti e competenze”, in cui il relatore analizzerà casi reali e avvierà possibili percorsi di supporto per i docenti di fronte a situazioni particolarmente problematiche.

Ogni incontro avrà la durata di 3 ore e sarà rilasciato attestato formativo. L’evento è rivolto ai docenti, ma anche ai collaboratori scolastici (ex bidelli) che sono considerati i primi intermediari con gli studenti e sono in grado di conoscere le loro problematiche da un osservatorio privilegiato.

Sono invitate a partecipare le famiglie, che potranno confrontarsi con l’esperto e i docenti per riflettere sui comportamenti a rischio degli adolescenti e prendere coscienza delle responsabilità della famiglia nell’aiutare i giovani a “superare” questa età così bella, ma spesso così difficile.