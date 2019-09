DevFest all'Aurum di Pescara, il programma

Sabato 2 e domenica 3 novembre si terrà all'Aurum di Pescara la prima DevFest organizzata dal Gdg Pescara. L'evento avrà un respiro molto ampio, coinvolgendo ben altri 7 Gdg italiani, speaker internazionali, Google Developer Experts, appassionati e studenti da tutta Italia e soprattutto provenienti dal territorio abruzzese.

Il tema dell'intero evento sarà "Gli incubi degli sviluppatori", e durante i due giorni di conferenza si terranno talk e workshop, si affronteranno argomenti come lo sviluppo di applicazioni mobile, le architetture cloud, il coding in generale, l'organizzazione dei team. Saranno presenti aziende del territorio, che saranno annunciate nei prossimi giorni sul sito ufficiale dell'evento.



La sera del 2 novembre, inoltre, si terrà un networking dinner: si passerà la serata insieme mangiando arrosticini e bevendo birra, con l'intenzione di favorire i contatti tra le persone, il coinvolgimento e la collaborazione. Quest'ultima sarà indispensabile, in quanto saranno organizzate attività di gruppo che prevedono dei premi al termine dell'evento.

Come se non bastasse, dato il tema dell'evento, il networking dinner si terrà in costume: tutti i partecipanti possono provare a rappresentare quello che per loro è l'incubo più grande come sviluppatore tramite il proprio travestimento.