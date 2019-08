Degustazione di Vermentino Superiore di Gallura a Pescara, ecco quando

Il 26 e 27 agosto, nonché dal 29 al 31 agosto, si terranno serate speciali con degustazione di vino. Protagonista un bianco di alto livello, il Vermentino Superiore di Gallura “Maìa” di Siddùra, in abbinamento studiato con finger food gourmet.



La degustazione include:



- 1 calice di Vermentino Superiore di Gallura “Maìa” di Siddùra

- Crostini con burro aromatizzato e alici

- Ciotolina di fagiolini Bio croccanti

I bis di calici dei vini della degustazione costano 5 € ciascuno. Il bis di finger food costa 5 €.



Inoltre, per chi lo desidera sarà possibile richiedere anche i classici taglieri ArtDiWine con selezione di prodotti tipici abruzzesi, da accompagnare con vini naturali o birre agricole o birre artigianali a scelta tra le proposte dell’enoteca.



Il vino

Le prime uve raccolte, il primo sole che ha fatto capolino tra i filari di vite nelle Tenute Siddùra, hanno contribuito a realizzare Maìa, un Vermentino, come evoca il nome, che “sa di Gallura”. Un vino di corpo, proveniente da un’accurata cernita delle migliori uve dell’Azienda.



NOMEN EST OMEN:

[Ma’iya] MAIA (gallurese) – Magia.



La cantina

Situata vicino al pittoresco villaggio medievale di Luogosanto, Siddura può essere considerata il cuore della Gallura, dove la nobile cultura del vino è antica come la storia della gente che, nel corso dei secoli, ha popolato questa terra. Ed è in questo angolo di Sardegna che la tradizione si rinnova. Qui l’azienda ha creato qualcosa di unico e straordinario che nasce da radici lontane nel tempo.



I posti sono limitati, la prenotazione è consigliata. Contatti: Tel. o Whatsapp: 3713755554. Email: info@artdiwine.it.