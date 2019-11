Pescara, degustazione di salumi di maiale nero d'Abruzzo

Scoprite la bontà e genuinità uniche dei salumi di maiale nero d'Abruzzo della fattoria etica Valle Magica. Non perdete l'evento speciale di venerdì 22 novembre: una serata speciale per rilassarsi degustando delle eccellenze locali dal gusto sublime e conoscere di persona i produttori.



I salumi di maiale nero d'Abruzzo di Fattoria Valle Magica sono straordinari, per via dell'approccio etico con cui sono allevati e curati tutti gli animali della fattoria. Nello specifico, i maiali neri sono allevati all'aperto, sotto una querceta, dove sono liberi di sgambettare e grufolare nel terreno alla ricerca di ghiande.



La loro dieta è completata e arricchita da una varietà di cereali selezionati, che sono loro somministrati con amore da Ralph, Ninke, Elizabeth e gli altri membri della famiglia di Fattoria Valle Magica, che a differenza di altri allevatori di nero d'abruzzo non fanno uso di mangimi.



La degustazione vi permetterà di assaggiare diversi salumi di maiale Nero d'Abruzzo e scoprire le loro unicità: Prosciutto, Chorizo, Spalla, Cicolana, Salsiccia di fegato, Lombolardo.

Scegli tra:

* Tagliere di salumi di maiale nero da € 10

* Tagliere completo di maiale nero + confezione di lardo in omaggio, per cucinare a casa degli strepitosi piatti gourmet



Il tutto da accompagnare con vino o birra agricola, a scelta tra le proposte al calice e alla carta dell'enoteca. Nell'arco della serata avrete inoltre l'opportunità di ascoltare la storia di Ralph e della sua famiglia: da dirigente in una multinazionale ad allevatore in Abruzzo del pregiato suino dal manto nero, perla della biodiversità domestica abruzzese ed emblema dell’identità del territorio.



PRENOTAZIONE RICHIESTA

Tel. o Whatsapp: 371.3755554

Email: info@artdiwine.it

Sito web: www.artdiwine.it

Facebook: www.facebook.com/ArtDiWine

Instagram: https://instagram.com/artdiwine/



Quando: venerdì 22 novembre, dalle 20

Dove: ArtDiWine Enoteca Artistica - Via Marco Polo 15/1 - Pescara

L'enoteca ArtDiWine offre un ambiente intimo e rilassante, dove degustare in tranquillità prodotti artigianali estremamente ricercati e godere di esperienze sensoriali uniche.