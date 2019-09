Degustazione di formaggi abruzzesi speciali con calice abbinato

Da lunedì 16 settembre al via una serie di serate indimenticabili: nello specifico, 16-17 e 19-21 settembre, dalle 19:30.

Potrete degustare una selezione di formaggi abruzzesi speciali, dei prodotti artigianali straordinari dal gusto unico, proposti in abbinamento con vini bianchi anch'essi abruzzesi, in grado di esaltarne le caratteristiche gustative.



In ognuna delle sere previste potrete scegliere tra 2 degustazioni. Eccole nei dettagli:



Degustazione abbinata con "Macé"

* Formaggio di mucca stagionato 5 mesi, affinato alle erbe di montagna

* Pecorino di Farindola stagionato 30 mesi

* Ricotta stagionata di capra

* Ciotola di sottolio bio d'autore

* Cracker artigianali

* Calice abbinato: Macè (vino macerato di uve Trebbiano) di Edoardo Speranza (Rosciano)

€ 12



Degustazione abbinata con "Lucignolo"

* Formaggio erborinato di pecora con mandorle tostate e amarene

* Caciocavallo al limone e pepe nero

* Ricotta stagionata di capra

* Ciotola di sott’olio

* cracker artigianali

* Calice abbinato: Lucignolo (blend di uve Trebbiano e Malvasia) di Podere San Biagio (Controguerra)

€ 13



APERITIVO e APERITIVO CENATO

La degustazione proposta è indicata come stuzzicante aperitivo, o come inizio di un appagante aperitivo cenato. Per chi lo desidera sarà possibile richiedere anche i classici taglieri da degustazione di ArtDiWine con selezione di prodotti tipici abruzzesi artigianali, da accompagnare con vini naturali o birre agricole o birre artigianali a scelta tra le proposte dell’enoteca.



Il servizio inizia alle 19:30, si raccomanda la prenotazione: Tel. o Whatsapp 371/3755554, e-mail info@artdiwine.it.