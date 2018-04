A Dante Marianacci il Premio Penne per l'orgoglio abruzzese

Il Premio Penne per l'orgoglio abruzzese 2018 va a Dante Marianacci. La Giuria Tecnica all'unanimità gli ha conferito il premio "per la sua multiforme attività di operatore culturale a livello internazionale, di scrittore in prosa e in versi, nonché per aver portato il nome dell'Abruzzo in tutto il mondo, con una passione rara e pari solo all'infaticabilità del suo impegno intellettuale".

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 19 aprile, alle ore 11.30 a Penne, presso la Sala Consiliare del Comune, con la partecipazione del sindaco Mario Semproni, del direttore scientifico del Premio, Prof. Antonio Sorella, e di una ricca rappresentanza di docenti e studenti delle scuole secondarie della città.

Nel pomeriggi dello stesso giorno, con inizio alle ore 17, presso l’Università Gabriele D’Annunzio (Campus di Chieti, Aula 1 di Lettere), si terrà un incontro con la partecipazione di autorità accademiche, docenti e studenti.