Il Csv di Pescara inaugura la sua nuova sede venerdì 29 novembre. Nell'occasione, verrà anche presentato il fotolibro “Sguardi di bellezza. Donne e uomini all’opera”, dedicato ai 25 progetti realizzati in partenariato con le associazioni attraverso il Bando Regolamento.

Spiega il presidente Casto Di Bonaventura (foto):

"Il Csv ha voluto spostare la sua sede in una delle zone semi-periferiche di Pescara nel tentativo di proporsi come una delle cerniere tra le diverse aree socio-economiche della città. Cercare di abbattere, con le azioni quotidiane in rete con le associazioni del territorio, il muro di equivoci e pregiudizi che investe le periferie urbane ed esistenziali della città, è uno degli elementi principali dell’azione dei volontari".