"Sherlock e il passeggero scomparso", cronocena con mistero al Nuovo Tramonto

Cronosfera presenta una nuova “Cronocena con Mistero”, il secondo caso di Sherlock e Watson, ora alle prese con un enigma che sarà svelato sabato 29 giugno al ristorante/stabilimento balneare Nuovo Tramonto.



Un treno arriva alla stazione di Londra, ma un passeggero è svanito nel nulla, si è volatilizzato sotto gli occhi di tutti. Una nuova indagine per l’Agenzia Investigativa Holmes & Watson, ma questa volta, per risolvere il caso, la straordinaria coppia avrà bisogno dell’aiuto degli spettatori: gli Irregolari di Baker Street!

Il format è simile a quello delle “Cronocene con Delitto”, ma adatto a tutte le età, ideale per le famiglie o per chi vuole godersi l’intrattenimento senza dover affrontare un giallo difficile da risolvere.



Questa non è la prima volta che l’Agenzia di Viaggi nel Tempo Cronosfera è alle prese con l’affascinante mondo di Arthur Conan Doyle: già con “Sherlock e il furto al museo egizio” gli spettatori hanno iniziato a familiarizzare con due dei personaggi più belli dei romanzi gialli: Sherlock Holmes e il Dottor Watson, interpretati magistralmente dagli attori. Questo secondo caso, però, non è legato al primo, quindi non è necessario aver partecipato alla prima cronocena con mistero per poterlo risolvere.



Stavolta, oltre a godere di uno spettacolo entusiasmante, il pubblico potrà assaporare anche una cena di pesce. Gli adulti potranno gustare:

insalata di mare

gamberi gratinati

calamari ripieni

paccheri al sugo di scampi

pesce spada ai ferri con assaggio di frittura e insalata

dolce del Tramonto (disponibili su richiesta anticipata varianti per vegetariani)

I ragazzi, invece, potranno godersi:

un classico antipasto all'italiana

la pizza

il dolce del Tramonto (bevanda inclusa)

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare, via Sms o WhatsApp, il 3278411620. Si raccomanda di arrivare con qualche minuto di anticipo.