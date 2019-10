Cronocena "Il buio oltre Pelican Pond" a Villa Pardi di Manoppello

L’Agenzia di Viaggi nel Tempo Cronosfera, Associazione culturale di Pescara che riunisce attori, scrittori, game-designer e registi, si prepara a far viaggiare ancora i propri ospiti. La nuova Cronocena con delitto, un intrattenimento ludico/teatrale che trasforma una normale cena in un passatempo intelligente e dinamico, è fissata per sabato 12 ottobre, a Manoppello.



Nel giallo gli spettatori indagheranno con l'ispettrice Vanessa McCorman, della Polizia di New Orleans, immergendosi nelle atmosfere degli Stati Uniti anni 50 e dovranno far luce su un mistero ambientato in luoghi ricchi di leggende e cultura, ma anche carichi di tensioni sociali, luoghi in cui a stento la modernità si fa spazio tra le usanze tradizionali. La morte di “un nero di troppo” infiammerà un’indagine che porterà la protagonista, una donna che fa un lavoro da uomini in un’epoca profondamente maschilista, a scontrarsi contro tutto e tutti per ottenere la verità o almeno… un barlume di giustizia.



Lorenzo Giannotti, uno dei fondatori di Cronosfera, commenta:

“Come tutte le nostre cene, questa, oltre ad essere un intrattenimento di qualità, nasconde spunti che possono innescare riflessioni e aiutare ad approfondire questioni ancora attuali, attingendo alla storia nella quale è collocata la vicenda. Stavolta si parla di razzismo ed emancipazione femminile, temi più che mai attuali e, così, dopo aver giocato e aver gustato degli ottimi piatti, a fine serata speriamo che nei nostri spettatori rimanga anche “il gusto” di un’esperienza profonda, che superi il semplice intrattenimento”.

Nicola Pitucci, regista, aggiunge: