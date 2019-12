"Cronocena con delitto - bufera a Stormy Rock" a Manoppello

“Bufera a Stormy Rock” è un divertente giallo curato nei minimi dettagli, ma anche uno spettacolo teatrale coinvolgente, con musiche, suoni e colpi di scena. Unisciti a noi per un viaggio nel tempo dal sapore natalizio. Negli anni ’60, tra tormente di neve e bizzarri personaggi in competizione per un ricco testamento, l'atmosfera si farà presto molto tesa.

Non è solo uno spettacolo a cui assistere, è anche un giallo da risolvere e ciascun tavolo sarà invitato a dare la propria soluzione per aggiudicarsi il premio finale. Aiutaci a creare l'atmosfera della serata indossando abiti anni '60, anche solo un accessorio tipico.

Menù

ANTIPASTO

▪ Pizza fritta

▪ Mozzarella in carrozza

▪ Tortino di coste di bieta

PRIMO

▪ Cavatelli con broccoli e salsiccia

SECONDO

▪ Pollo in porchetta e patate

DESSERT

▪ Crema al mascarpone con crumble di panettone



▪ Acqua, vino e caffè



Disponibili su richiesta varianti vegetariane e senza glutine. Tutti i partecipanti del tavolo che fornirà la migliore soluzione dell'indagine riceveranno un attestato personalizzato e il premio in palio. Prenotazioni: 335/7877672. Lo spettacolo inizierà alle ore 21. Si raccomanda la puntualità.

Gallery