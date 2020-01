“Costruire insieme il percorso di crescita”, convegno con la Fondazione Paolo VI

“Costruire insieme il percorso di crescita” è il convegno in programma sabato 25 gennaio a Pescara e promosso dalla Fondazione Paolo VI. Interverranno:

Ecco cosa dichiara monsignor Tommaso Valentinetti, presidente della Fondazione Paolo VI:

“I tre relatori sono tra i massimi esperti del settore. Lavorano in équipe da tempo per affrontare problematiche complesse, e collaborano con la nostra fondazione individuata come centro di eccellenza nei trattamenti dei problemi dell’età evolutiva. L’appuntamento di sabato, pertanto, vuole essere un momento di confronto tra esperti e le altre figure indispensabili nel percorso di crescita: le famiglie, gli insegnanti e tutti gli educatori, nella certezza che il bambino ha bisogno di una rete che lo segua e lo supporti nell’ambiente di vita e nel percorso di crescita”.