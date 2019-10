“Creatività, scrittura e narrazione”: un corso allo SpazioPiù

Narrare, come scrivere - e creare! - è un modo di rapportarsi all’esperienza. Questo corso di "Scrittura creativa", come ogni corso, non può insegnare la “creatività”, o a “scrivere”: la questione da chiarire allora diventerebbe “stiamo parlando di processi di scoperta ed esplorazione, oppure di invenzione e costruzione?”.



Tutti sappiamo scrivere: abbiamo imparato a scuola che esistono regole e un modo giusto e un modo sbagliato per farlo. In questo corso possiamo provare a destrutturare regole e schemi che abbiamo imparato, e a ripartire idealmente “da zero”, verso la sperimentazione di nuove possibilità. Verso la ri-scoperta di un modo di scrivere libero e personale.



In questo modo i riferimenti teorici e le tecniche espressive - come in un viaggio in un Paese diverso dal nostro - diventano un terreno su cui giocare e far esperienza di altro, grazie e attraverso la scrittura. Il corso, della durata di 24 ore, si tiene a SpazioPiù e applica una formula teorico-esperienziale, varie tecniche espressive individuali e di gruppo.

È ugualmente adatto a chi desidera un’esperienza espressiva personale e a chi intende affinare la capacità compositiva. Info al 338.9866874 - Giorgio Conti, WriteClub Lab. Iscrizioni: 085.6921231, lun-ven 16-19.