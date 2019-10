Corso base di fotografia a Pescara, ecco come iscriversi

A Pescara un corso completo di fotografia adatto sia ai principianti che non hanno mai usato una fotocamera in modalità manuale, sia ai fotografi più evoluti che potranno approfondire argomenti sia tecnici che pratici e di composizione.

Il corso è strutturato in incontri di circa un'ora e mezza/due, con una prima parte dedicata specificatamente alla tecnica fotografica (si scatta solo in manuale) con prove pratiche in studio, e una seconda parte dove si tratteranno argomenti come:

armonia della composizione,

regola dei terzi,

lettura fotografica

progetto fotografico,

manutenzione della fotocamera

In totale sono 12 incontri, oltre a 2 prove pratiche (2 esterne di circa due ore, una di giorno e una in notturna) e a un incontro conclusivo. Verrà proposto un questionario d'ingresso per valutare la conoscenza dell'allievo, verranno proposti altri 2 questionari durante il corso, oltre a quello finale per verificare la preparazione raggiunta.

È prevista, al termine del corso, la consegna di un attestato di partecipazione.