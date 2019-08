Tutto pronto per la seconda edizione della corrida alannese

Venerdi 23 agosto alle 20.30 si terrà la seconda edizione della Corrida alannese, nel parco in località Feliciantonio ad Alanno.

Il programma della manifestazione, organizzata dal Comune e presentata da Loris Cesarone, è quello tradizionale, con lo stesso format della corrida classica, diventata nota in tv con Corrado come conduttore. I concorrenti, dillettanti e non, si sfideranno in balli, canti, esibizioni musicali e molto altro ancora.

A votare sarà il pubblico, come da tradizione, usando oggetti vari, tutti rumorosi, con una sorta di applausometro. Parteciperanno concorrenti anche da fuori Alanno, da Pescosansonesco a Pescara.

Questo è il penultimo degli eventi in calendario dell'estate alannese. L'ingresso è gratuito (come l'iscrizione).