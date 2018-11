Motori: a Penne torna la "Coppa di Natale", dedicata alle auto d'epoca

Torna domenica 25 novembre, sulle strade vestine, la storica manifestazione automobilistica dedicata alle auto d'epoca. Si tratta della rievocazione della "corsa in salita" sul tratto stradale "Loreto Aprutino-Penne".

L'iniziativa è organizzata dalla Old Motors "Club d'Abruzzo", in collaborazione con le amministrazioni di Penne e Loreto Aprutino. In occasione della manifestazione si terrà il convegno "Abruzzo: piloti, motori e altre storie" (sala consiliare Comune di Penne, ore 10).

Il programma: